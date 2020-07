Anthony Zambrano desmiente ser positivo para Covid y da su plan para viajar a Europa

Cuando todas las miradas estaban el pasado domingo 19 de julio en el denominado 'vuelo del deporte', que trasladó a más de 100 deportistas colombianos entre ciclistas, futbolistas, luchadores, judocas, esgrimistas, squashistas, entre otros, causó sorpresa que Anthony Zambrano, quien es junto a Caterine Ibarguen uno de los mayores referentes del atletismo en el país, no podría integrar un lugar en el viaje.

Horas después se conoció y el mismo atleta lo manifestó a través de una transmisión en vivo por medio de su cuenta oficial de Instagram, que no recibió a tiempo el resultado de la prueba para coronavirus que se realizó en la ciudad de Cali.

Lea también: Luis Fernando Muriel llegó a 18 goles en nueva victoria de Atalanta

“Me la hicieron el viernes 10 de julio y ya han pasado 11 días y no me han entregado el resultado. Otros compañeros se hicieron la prueba y a los tres días le dieron los resultados. El Comité Olímpico Colombiano y la Federación de Atletismo también llamaron al laboratorio porque necesitaba los resultados para viajar, pero no me los entregaron. Por la irresponsabilidad del laboratorio no pude viajar con el resto de los deportistas colombianos”, explicó Zambrano.

De esta manera y tras tener que quedarse en Colombia, Zambrano criticó la gestión del laboratorio Colcan de Cali, pero igualmente aseguró que espera en máximo diez días poder desplazarse al Viejo Continente para unirse a los entrenamientos de la selección nacional.

“Tengo que ir a Europa cueste lo que cueste. Tenemos que sacar todo en Tokio-2021. Es muy importante para mí ir a Europa. Sé que en una semana voy a viajar y me veré con mis compañeros”, dijo.

El especialista de los 400 metros planos se uniría en los próximos días, en Lisboa, Portugal, a los trabajos comandados por el entrenador Nelson Gutiérrez y sus compañeros Yilmar Herrera y John Alexander Solís.

Lea además: Atropellan a ciclista del UAE Team Colombia mientras entrenaba en Antioquia

Finalmente, el atleta señaló que no tiene coronavirus o por lo menos no sabe, debido a que no ha recibido el resultado de la prueba, por lo que solicitó no especular con la noticia.

“¿Cómo voy a ser positivo sino me han dado la prueba? Les pido que no hablen lo que no es. Esto es una queja para el laboratorio, qué decepción, la verdad. Ellos lo que están haciendo es quitarme el sueño, pero estás cosas pasan por algo y tengo fe que voy a estar pronto en Europa”, manifestó.

Extraoficialmente se conoció que Anthony Zambrano planearía, junto a Diego Palomeque, que tampoco pudo viajar por dar positivo para coronavirus, viajar a Europa vía Uruguay o Ecuador, teniendo en cuenta que son de los pocos países del continente con las fronteras abiertas en el 'Viejo Continente'.