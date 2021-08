Anthony Zambrano y Sandra Arenas piden respeto para los deportistas colombianos

Anthony Zambrano y Sandra Lorena Arenas, medallista de plata en los Juegos Olímpicos de Tokio en los 400 metros planos y en los 20 kilómetros de la marcha, respectivamente, se refirieron este lunes 9 de agosto al conflicto que tuvieron el atleta Bernardo Baloyes y Ramiro Varela, presidente de la Federación Colombiana de Atletismo en medio de las justas.

El caso se registró porqué Baloyes, que debía competir en los 200 metros planos y en el relevo 4X400, no pudo realizar su participación al sufrir una lesión días antes de la prueba. Al darse dicha situación, se informó que Varela le habría pedido al deportistas abandonar la Villa Olímpica, devolver los viáticos y el uniforme.

Al respecto, Anthony Zambrano dio su versión en rueda de prensa tras su arribo a Colombia.

"Es un caso muy duro lo que pasó con Bernardo Baloyes, hay un punto que no apoyo, es algo feo. Él dice que se lesionó allá entrenando, esos son cuestiones personales. Lo que digo es que si Ramiro Varela le quitó los viáticos, los uniformes y lo sacó de la villa, le queda muy mal, porque Bernardo también le ha dado alegrías al país y se merece estar en los Juegos", afirmó.

Seguidamente, Zambrano explicó que ellos como deportistas no son robots y están expuestos a lesiones.

"Lastimosamente uno no dura toda la vida en el alto rendimiento porque no es máquina, es una persona y se lesiona", señaló.

El atleta guajiro continúo explicando que Baloyes lo llamó para contarle toda la situación. Adicionalmente, mostró su inconformismo porque en algún momento de los Juegos Olímpicos le iban a quitar los uniformes a unos compañeros para dárselos a otro de otra nación.

"Todo esto es duro, le soy sincero a mí él me llamó cuando le pasó eso y le dije que no le diera los uniformes porque eso es para nosotros. Le iban a dar a los chicos de Kenia del Mundial los uniformes de nosotros de los Juegos Olímpicos, me tuve que revelar porque dije que yo venía a ganar una simple medalla y no a pelear por unos uniformes, solucionaron el problema enseguida y luego pasó lo de Bernardo. Esto tienen que solucionarlo porque no pueden afectar a los deportistas con eso", aclaró

Finalmente, Sandra Lorena Arenas pidió respeto por los deportistas colombianos, aunque no especificó sobre ningún caso.

"Nosotros los deportistas merecemos respeto y ese tipo de cosas del presidente por unos uniformes es vergonzoso, la verdad es que es pedir respecto a nosotros porque eso no puede pasar y más para unos Juegos Olímpicos que son tan importantes", puntualizó.