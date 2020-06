Cada vez más cerca el regreso de Anthony Zambrano a las pistas

Aunque no ha iniciado prácticas en firme, la liga adelanta labores para recibir el visto bueno de todos los entes involucrado en aprobar el protocolo sanitario. “El día lunes me reuní con el secretario deportes, mirando los temas de bioseguridad que se están implementando en el estadio”, dijo Orlando Ibarra, presidente de la Liga de Atletismo del Atlántico, quien habló de los deportistas que regresarían a entrenamientos: Anthony Zambrano y Saúl Mena, que son los que están en la lista para los juegos olímpicos, más los otros muchachos que están listados para los juegos bolivarianos y juegos panamericanos sub 23”.

“El ministerio tiene una política de que los que van a practicar deben firmar un consentimiento de hacer las pruebas del COVID-19. Estamos haciendo las diligencias con la Secretaría de salud”, agregó el dirigente de la liga atlanticense. “Los incluidos en la lista que pase deben someterse a esas pruebas. El ministerio se encargará de Antonio Zambrano y Saúl Mena. Los demás deportistas de alto rendimiento les corresponde a los entes departamentales y municipales. Estamos esperando para ver cómo resolvemos eso”.

Otros deportes también adelantan trabajos en Colombia tras la cuarentena

Irina Ariza, presidente de la Liga de Patinaje del Magdalena

“Los deportistas de alto rendimiento son los 20 escalafonarios a nivel nacional y que son los que estarían haciendo proceso de selectivo para selección Colombia a mundiales y campeonatos internacionales. En ese orden de ideas, entre nuestros 20 primeros patinadores tenemos a dos que pertenecen a la liga de patinaje del Magdalena. El tema del escenario está un poco en trámite. Esperamos que sea más o menos para la próxima semana porque depende de que el ministerio de salud apruebe el protocolo enviado desde la Federación Colombiana de patinaje para que todas las ligas lo adaptemos y lo adoptemos. El ministerio todavía no lo ha firmado”.

Víctor Pacanchipe, técnico de canotaje en Boyacá

“Estamos adelantando contactos con el Instituto de Deportes de Paipa y con el biólogo Fabio Medrano. Ellos ya están dando luz verde para iniciar sus procesos de entrenamiento en el lago… la idea es iniciar ya la preparación con miras a un clasificatorio de juegos olímpicos en el mes de octubre, según el calendario que nos envía la Federación. Tenemos un grupo de 15 deportistas que van a regresar a desarrollar sus unidades de entrenamiento en el agua, están los campeones nacionales”.