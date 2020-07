Campeonato Mundial de atletismo sub 20 del 2020 se aplazó para el 2021

El Consejo de la federación mundial de atletismo (World Athletics) anunció este jueves el aplazamiento del Campeonato del Mundo sub-20, que se disputará en Nairobi del 17 al 22 de agosto de 2021, una semana después de los Juegos Olímpicos de Tokio.

A través de un comunicado de prensa, World Athletics confirmó esta modificación en el calendario de competiciones, de manera que el Mundial sub-20 previsto para este año se celebrará en 2021, por la pandemia de coronavirus. En el mismo podrán participar, según la normativa, los atletas que tengan 16, 17, 18 o 19 años el 31 de diciembre de 2021.

World Athletics también comunicó que el Mundial de marcha de Minsk será el 23 y 24 de abril de 2022 y que el Mundial de medio maratón, que se disputará en Yangzhou, se retrasa una semana, pasando del 20 al 27 de marzo de 2022.

"La interrupción causada por la pandemia mundial ha dificultado la programación de eventos internacionales en los próximos dos años, pero queremos brindar la mayor certeza posible a nuestros atletas, federaciones miembro, ciudades anfitrionas y socios. Hemos hecho todo lo posible para elegir las fechas que creemos que son alcanzables y ofrecen la mejor oportunidad para que nuestros atletas y anfitriones de eventos brillen en el escenario internacional", dijo el presidente de World Athletics, Sebastian Coe.

