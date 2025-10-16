Columbia Trail Challenge 2025: llega a Choachí la primera gran cita del trail running en Colombia

El Columbia Trail Challenge tendrá su primera edición en Colombia el próximo domingo 9 de noviembre de 2025, a partir de las 06:00 horas en Choachí, Cundinamarca. La competencia propone a los corredores vivir la esencia del trail running, combinando exigencia física con paisajes de la Cordillera Oriental.

El evento, organizado con el respaldo de Columbia, busca consolidarse como un referente del running de montaña en la región, ofreciendo dos distancias adaptadas a diferentes niveles de experiencia y preparación.

Detalles de la prueba 21K

La distancia de 21 kilómetros será la prueba principal del Columbia Trail Challenge 2025. Este recorrido contará con un desnivel positivo de 1.837 metros y un desnivel negativo de 1.740 metros, alcanzando una altura máxima de 2.923 metros sobre el nivel del mar. La altura mínima será de 1.925 metros, lo que representa un trazado exigente en altitud para los corredores.

Esta categoría está dirigida a deportistas que deseen poner a prueba su resistencia y estrategia de montaña, recorriendo senderos con variaciones de terreno y clima propios del altiplano cundiboyacense.

Recorrido 10K del Columbia Trail Challenge

El recorrido de 10 kilómetros está diseñado para quienes desean iniciarse o consolidarse en el trail running. Presenta un desnivel positivo de 884 metros y un desnivel negativo de 890 metros, con una altura máxima de 2.653 metros y una mínima de 1.925 metros.

Esta distancia busca fomentar la participación de corredores que busquen una experiencia completa de montaña sin necesidad de grandes extensiones, manteniendo la esencia del desafío físico y técnico.

Categorías y participación

El Columbia Trail Challenge 2025 contará con divisiones tanto para hombres como para mujeres, segmentadas por edad:

Categoría Abierta: hasta 39 años.

Máster A: de 40 a 49 años.

Máster B: mayores de 50 años.

Estas divisiones garantizan una competencia equilibrada entre los participantes, promoviendo la inclusión y el espíritu deportivo.

Kit del corredor y premiación

Cada participante recibirá un kit oficial que incluye camiseta, dorsal, medalla, seguro, guía del atleta y regalos de los aliados. La premiación será anunciada durante el lanzamiento oficial de la carrera.

La organización invita a los aficionados al deporte de montaña a inscribirse y formar parte del evento, que promete marcar un precedente en el calendario de trail running en Colombia.