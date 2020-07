Críticas a Mindeporte por dudas sobre el Mundial de atletismo sub-20

Reacciones a las declaraciones de Ernesto Lucena

“Parece que la razones hubiesen sido el 1 de marzo, hace cuatro meses. Lo cierto es que nosotros viajamos para hacer la candidatura de Colombia al mundial de atletismo del 2022, con el apoyo que el congreso de la República en sus comisiones económicas nos había expresado para realizar el evento, además de la consecución de los recursos. Ese fue un hecho que se dio antes de ese viaje. Hicimos la postulación porque había el compromiso por parte del Estado colombiano”.

El dinero para hacer el mundial juvenil de atletismo en Cali

Hay que decir que Cali es la única ciudad de Sudamérica que está preparada para el mundial de atletismo porque tiene la infraestructura, con dos pistas homologadas. Entonces, con Cali preparada para ello, los costos son muy bajos en cuanto a infraestructura. En términos generales, la propuesta que se presentó fue de 4 millones de dólares en costo total. Un millón de dólares quedó firmado por parte de la alcaldía de Cali y la gobernación del Valle. Al gobierno nacional le corresponderían 3 millones de dólares, una cifra muy baja comparada con un mundial femenino.

Los compromisos del gobierno

Yo me reuní con el ministro del deporte y le dije que habíamos trabajado dos años en la aspiración de Cali para el mundial. Habíamos hecho toda la gestión internacional, pero en ese momento nos podíamos retirar de la aspiración que habíamos presentado a nivel preliminar en el mes de agosto de 2019. Le dije al ministro, sí o no. Él me dijo, sí, hagámosle. Nosotros presentamos la propuesta pero luego salió la cifra de los 2.000 millones de pesos firmada por la parte técnica del ministerio. Entonces empezamos a hacer gestión sobre esa cifra. Esperamos que en las próximas horas la bancada vallecaucana n el congreso de la República también se pronuncie porque esto es un proyecto país.

El mundial femenino de fútbol

Si hubiera sido el fútbol eso ya se habría firmado. Ésa carta de aval al fútbol se le dio, sin tener presupuesto. Porque el ministro me dijo que no tenía el presupuesto. Yo le dije, ministro, eso vale 90 millones de dólares. A la nación le tocan 45 porque en el 2011, esa fue la cifra del costo total del mundial sub 20 en Colombia. Entonces, con las exigencias de la infraestructura y demás, a la nación le correspondían 45 millones de dólares. Con el mundial de atletismo le corresponden 3 millones de dólares, es algo ínfimo. Respetuosamente y con mucha claridad le pido el favor al Ministro que tenga la generosidad con la juventud colombiana, con un deporte que ha mostrado grandes resultados como el atletismo”.