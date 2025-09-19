Dos colombianas clasificaron a la final del lanzamiento de jabalina del Mundial de atletismo

La colombiana Flor Ruiz, subcampeona mundial hace dos años en Budapest, se clasificó este viernes para la final del lanzamiento de jabalina del Mundial de Tokio, al igual que la ecuatoriana Juleisy Angulo.

Flor Ruiz (34 años), que en 2023 vio escaparse la medalla de oro en el último suspiro de la final, aseguró el pase llegando a 62,11 metros.