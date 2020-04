El drama oculto que vive el atletismo a nivel mundial

Lea también: Movistar Team estrenará novedoso maillot en su regreso después de la pandemia

“Muy complicado. Tuvimos una reunión virtual con agentes de todo el mundo. Vimos la situación complicada porque creo que hasta el segundo semestre, o quién sabe cuándo, no habrá carreras de atletismo con la posibilidad de no haber carreras este año. China, que fue el primer país con coronavirus, ya anunció que no habrá carreras hasta octubre, y eso que ellos empezaron con este problema antes que el resto del mundo”, dijo el agente colombiano, quien tiene un amplio panorama de la situación.

A continuación agregó que los atletas se “han afectado muchísimo a diferencia del fútbol porque los jugadores tienen contratos y en muchos casos se respetan. En el atletismo es distinto: los corredores viven de las carreras y de los premios que ganan. Su tercera entrada es por patrocinadores. Reciben patrocinio las grandes figuras, el resto no. Y este año solamente se ha corrido el 10% de las carreras. Muchos de estos atletas están sufriendo porque no tienen entradas, sólo los reconocidos cuentan gozan de contratos con marcas y patrocinadores”.

Eso sí, contrario a lo que en diversos ámbitos se considera, los atletas africanos no se han visto perjudicados de forma tan profunda por la suspensión de las carreras más importantes debido a que la mayoría han seguido entrenando de manera solitaria. “Ellos entrenan en grupo hablando de Kenia, Etiopía y Eritrea. Pero en sus países se dijo que no se puede entrenar en grupo. Estos atletas están entrenando de manera solitaria porque vienen de sitios rurales donde hay espacio para correr. Salen a correr solos, no en grupos como están acostumbrados. Tienen la ventaja de que pueden entrenar porque ha habido muy poca afectación en África por el momento. Ojalá siga así. Hay muy poco escasos y muy pocas muertes. Ojalá que siga así porque ellos no están preparados para una situación de estas”, aseguró.