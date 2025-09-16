El regreso de Yulimar: de la lesión al sueño de un nuevo oro mundial

Yulimar Rojas es una atleta venezolana nacida en Caracas que ha competido en distintas categorías a lo largo de su carrera pasando por salto alto, salto largo, hasta hacerse famosa con el triple salto con el que ha logrado conseguir un oro olímpico y un campeonato mundial entre muchos otros premios.

La atleta venezolana no competía oficialmente hace casi dos años después de haberse roto el tendón de Aquiles, sin embargo, la espera llegó a su fin esta semana en el mundial de atletismo en Tokio donde volvió a la competencia y se clasificó a la final de su categoría.