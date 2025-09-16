Actualizado:
Mar, 16/09/2025 - 17:41
El regreso de Yulimar: de la lesión al sueño de un nuevo oro mundial
Yulimar Rojas volvió luego de superar una lesión en el tendón de Aquiles.
Yulimar Rojas es una atleta venezolana nacida en Caracas que ha competido en distintas categorías a lo largo de su carrera pasando por salto alto, salto largo, hasta hacerse famosa con el triple salto con el que ha logrado conseguir un oro olímpico y un campeonato mundial entre muchos otros premios.
La atleta venezolana no competía oficialmente hace casi dos años después de haberse roto el tendón de Aquiles, sin embargo, la espera llegó a su fin esta semana en el mundial de atletismo en Tokio donde volvió a la competencia y se clasificó a la final de su categoría.
Yulimar finalista de salto triple
Tras dos años de ausencia desde su última competencia cuando conquistó la Liga Diamante en Eugene 2023 y un año y medio después de sufrir la lesión en el tendón de Aquiles de su pierna izquierda el 10 de abril de 2024, Yulimar Rojas, considerada la reina del triple salto, volvió a sonreír en la ronda clasificatoria de los Mundiales de Atletismo de Tokio, donde aseguró su pase sin problemas con un registro de 14,49 metros en su primer intento.
El nuevo objetivo de Yulimar, que aspira a conquistar su quinto oro mundial al aire libre, es llegar en óptimas condiciones a la final. Allí deberá enfrentarse a fuertes rivales como las cubanas Leyanis Pérez (14,66) y Liadagmis Povea (14,44), la jamaicana Shanieka Ricketts (14,30) y la dominiquesa Thea Lafond (14,40), todas clasificadas sin complicaciones.
Esto ha ganado Yulimar
Yulimar Rojas es una de las atletas más dominantes en la historia del triple salto. A lo largo de su carrera ha conseguido cuatro títulos mundiales al aire libre (Londres 2017, Doha 2019, Oregón 2022 y Budapest 2023) y tres en pista cubierta, además de la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, donde impuso un récord mundial con 15,67 metros. Su capacidad para superar marcas y mantener una regularidad en lo más alto la han convertido en una figura legendaria del atletismo.
Además de sus oros en campeonatos mundiales y Juegos Olímpicos, Rojas ha conquistado varias ediciones de la Liga Diamante, consolidándose como la reina indiscutible de su disciplina. Su trayectoria no solo destaca por la cantidad de títulos obtenidos, sino también por la manera en que ha marcado una nueva era en el triple salto, elevando los estándares de la prueba y sirviendo de inspiración a nuevas generaciones de atletas.
