La 'particular' dieta a la que recurrió Anthony Zambrano en la cuarentena

Sobre cómo pasa los días y la situación actual, Zambrano señaló: "Prefiero entrenar en casa y (me quedo) cuidando a la 'cuchita', sin ella no soy nadie. Hago cosas que eviten el contagio con el Covid-19. Cuando uno puede se vuela para la finca. Tengo una caminadora, tengo mis pesas y hago mis rutinas. Pero me notificaron que si mejoran las cosas, empiezo a competir en agosto".

Al respecto añadió: "Habrá que ver cuándo se abren los vuelos y competir en otros países para la clasificación de los Olímpicos. Yo tengo que correr por la marca y clasificar para poder pasar a la final".

Entonces, sobre el aplazamiento de los Juegos Olímpicos y haciendo un análsis respecto a si el mismo lo afectó o lo benefició, remarcó: "Estoy en la mitad, me afecta porque es la primera vez que me preparo así de fuerte y lejos de mi familia, pero también me benefició porque me da un año más para prepararme mejor. Toca ajustar muchas cosas: el otro año empezamos a competir, así que toca ver la tabla de competencias. Mi objetivo para los JJOO era hacer 43, pero se metió esto y no me dejó recuperar bien, pero no me puedo quedar quieto, si me quedo quieto me agarra el 'very very' (descompensación).

Así que sobre su rutina comentó y su dieta, en la cual tuvo que pedir a su madre que no le cocinara tanto, agregó: "Mi rutina es ponerle porcentajes a la caminadora y se hace según lo que diga el profesor. También fortalecimiento con las pesas. En mi mente siempre estoy positivo y enfocado. Estoy evitando comer y solo como dos veces al día, desayuno y me como un buen almuerzo. Mi 'hobbies' son con las motos, tengo como seis, las armo o desarmo y les hago modificaciones. Lo mismo el carro de mi mamá que le regalé de día de la madre".

Para concluir aseguró: "Extraño la pista. Uno se divierte corriendo con compañeros, con el equipo de Colombia y eso es mucho mejor que estar aquí encerrado haciendo nada".