Natalia Linares hace historia en Mundial de Atletismo: un salto al medallero

22 años tiene Natalia Linares que ya dejó de ser una proyección para el futuro y ya es una realidad para el deporte colombiano. Con múltiples medallas de oro en su corta carrera, Linares dio otro golpetazo en el salto largo durante el Mundial de Atletismo que se celebra entre el 13 al 21 de septiembre en Tokio.

Había cómo ilusionarse claramente con los representantes colombianos en Atletismo que siempre dan de qué hablar en Mundiales o en Juegos Olímpicos. No en vano, no se puede olvidar de una Catherine Ibargüen que ganó medallas de oro olímpicas y ahora Natalia Linares que quiere dejar la misma huella de Ibargüen.

El sábado 13 de septiembre, Natalia Linares registró una marca de 6,66 metros para acabar la jornada sexta y sellar la clasificación para la final. En esta instancia de medallería, clasificaron 12 atletas y la valduparense debía dar un golpe para mantenerse en la parte alta, apuntándole a quedarse con todo en la definición del domingo.

Justamente, el domingo por la mañana de Colombia (por la noche en Japón), llegó la gran noticia que dejó a Natalia Linares en el podio por uno de sus mejores saltos desde que eligió el salto alto como disciplina.

NATALIA LINARES, LA TERCERA DEL MUNDO EN SALTO LARGO

La oriunda de Valledupar dejó en alto el nombre de Colombia y sumó una nueva presea para su corta carrera. Linares se ubicó como una de las mejores deportistas a nivel mundial gracias a que le entregó al país una medalla de bronce en salto largo.

Clasificándose como una de las 12 deportistas, Natalia no dejó pasar una chance inmejorable para volver a dar un gran salto que la hizo quedarse con una medalla consolidándose en el podio del Mundial de Atletismo en Tokio.

Y es que, Natalia Linares aprovechó el hecho de estar en una final con un gigante salto para perfilarse detrás de Tara Davis Woodhall, representante de Estados Unidos que dejó la marca de 7,13 metros en su salida, Malaika Mihambo de Alemania con 6,99 metros y la colombiana estuvo cerca con 6,92 metros, una marca que quedará recordada para la historia.

Con esta medalla, Natalia consiguió tal vez la mejor de sus preseas. Pese a ser de bronce, lo hizo en un Mundial de Atletismo con apenas 22 años. Una figura que dejó de ser promesa, que es realidad y que quiere perseguir a Catherine Ibargüen como una de las mejores deportistas de Colombia.

MEDALLAS DE NATALIA LINARES EN SU CARRERA

Natalia Linares: Medallas y títulos de su carrera

Mundiales

Oro en salto de longitud en Tokio 2025

Juegos Panamericanos Junior

Oro en salto de longitud en Asunción 2025

Juegos Panamericanos

Oro en salto de longitud en Santiago 2023

Juegos Centroamericanos y del Caribe

Oro en salto de longitud en San Salvador 2023

Campeonato Mundial Sub-20 de Atletismo

Plata en salto de longitud en Cali 2022

Juegos Sudamericanos

Plata en salto de longitud en Asunción 2022

Campeonato Sudamericano de Atletismo

Plata en Relevos 4x100 m femeninos - Guayaquil 2021