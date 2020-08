Oficial: Colombia albergará el Mundial de Atletismo sub20 en 2022

Tras varias idas y vueltas por el presupuesto y algunos detalles de la organización, este lunes en la mañana, World Athletics confirmó que el Mundial de Atletismo Sub 20 se llevará a cabo en Colombia, con sede en Cali. La competencia, que se llevará a cabo en 2022, tendrá la participación de cerca de 1200 atletas provenientes de 143 países, quienes buscarán brillar en las diferentes disciplinas en las que se competirá.

"Como capital del deporte en Colombia, Cali también tuvo la posibilidad de albergar en 2005 los Campeonatos Suramericanos de 2005 y en 2007 lo hizo con el Campeonatos Centroamericanos y del Caribe, mientras que se prepara para recibir la importante competencia deportiva de los Juegos Panamericanos Junior en 2021", afirma el comunicado de la World Athletics.

De igual manera, la comunicación recoge las palabras de felicitación de Sebastián Coe, presidente de la organización: "Cali tiene una experiencia sustancial en la organización de grandes eventos y estoy seguro que organizará este certamen con su tradicional sabor latino. El atletismo en Suramérica tiene una gran historia, teniendo un recorrido de más de un siglo, en donde ha producido varios de los mejores atletas del mundo, incluyendo a la Atleta del Año en 2018, la colombiana Caterine Ibargüen".

Y luego concluye: "Espero que el albergar el Campeonato Mundial Sub 20 inspire a la nueva generación de colombianos y de suramericanos para que sigan los pasos del atletismo". Por su parte, Ramiro Varela, presidente de la Federación Colombiana de Atletismo señaló: "Cali está emocionada por la oportunidad de recibir en el país a los mejores atletas Sub 20 del mundo en el país en 2022".

Cali, Colombia, will host the 2022 World Athletics U20 Championships.



"Our World U20 Championships are vibrant and youthful, so it’s entirely fitting that they should be held in a vibrant and youthful city." – @sebcoe