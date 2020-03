Por cupos Olímpicos viaja equipo colombiano de marcha al Suramericano de Lima

El próximo domingo en Lima inicia la participación del equipo colombiano de marcha en el Suramericano de la disciplina con el objetivo de conseguir las marcas mínimas para obtener cupos en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

El certamen es organizado por la Federación Peruana de Atletismo y se cumplirá en el distrito de Miraflores, en el mismo trazado diseñado para los Juegos Panamericanos de 2019. Las categorías en competencia serán los 50 km y los 20 km damas y varones mayores. Los sub 20 y sub 18 masculinos tendrán un circuito de 10 km. Las damas sub 18 harán 5 km.

La Selección Colombia, orientada por Luis Fernando López y Marcelino Pastrana, contará con una plantilla de 17 atleta, nueve de los cuales hacen parte de la categoría mayores. El equipo femenino está integrado por Laura Cristina Chalarca, Carolina Mariño, Lina Bolívar y Sandra Viviana Galvis. El grupo masculino lo conforman John Alexander Castañeda, Jorge Luis Castillo, Manuel Esteban Soto, José Leonardo Montaña y Diego Juan Pinzón.

El equipo finalizó éste miércoles en Cali un campamento de preparación que se prolongó por una semana.

Ya tienen tiquete olímpico Sandra Galvis, Sandra Lorena Arenas, José Montaña y Éider Arévalo. Diego Pinzón y Esteban Soto, tienen por ahora cupo por ranking, pero deberán confirmarlos en éste suramericano y en el Campeonato Mundial de Marcha que se cumplirá en mayo próximo en Bielorusia.

Completan la nómina colombiana tres atletas sub 20 y cuatro sub 18. Está confirmada la presencia de representantes de Argentina, Ecuador, Paraguay, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Uruguay, Venezuela, Guyana, Surinam y Panamá.