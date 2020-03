Presidente de FedeAtletismo aclaró fechas para el Mundial Sub-20 que se haría en Colombia

En charla exclusiva con 'Centro Deportivo' de Antena 2, Ramiro Varela Marmolejo, presidente de la Federación Colombiana de Atletismo, se refirió a las fechas del Mundial de Atletismo Sub-20 que inicialmente está programado para 2022 y que tiene a Colombia como posible sede.

Y es que la situación que vive el mundo en torno al covid-19 ha hecho que eventos de gran renombre como los Juegos Olímpicos se aplacen para 2021, por consiguiente, el Mundial de Atletismo, que estaba programado para este año, pasó a 2022.

Por esta razón, según la lógica, el campeonato Sub-20 que se jugaría en Colombia podría pasar a 2023; sin embargo, el presidente de la FedeAtletismo aclaró esto y dijo que lo más seguro es que las fechas se mantengan porque una cosa es un Mundial de mayores, otra de juveniles, así que no se chocarán.

"Hemos conocido que el reacomodo olímpico modificó el Mundial de Atletismo, en consecuencia, teniendo en cuenta que Colombia aspira al Mundial Sub-20, yo creo que no tendrá ninguna modificación", dijo Varela Marmolejo,

Y explicó: "No hay ninguna modificación para el Sub-20 porque es otra categoría y no tendría otra dificultad en este punto de vista. Estos mundiales no coinciden con el de mayores". Siendo así, la opción de Colombia sigue siendo para el 2022 y no para 2023.

Sobre la cuarentena que se está viviendo actualmente en los deportes, Ramiro Varela Marmolejo contó: "Nosotros estamos en una cuarentena desde todo el punto de vista, la World Athletics dieron un punto de vista para proceder a que se determine qué hacer", concluyó.