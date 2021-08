Presidente de la World Athletics, satisfecho a un año de los mundiales de atletismo sub-20 en Cali

Sebastian Coe, presidente de la World Athletics (Federación Internacional de Atletismo) dio el banderazo a los 365 días para la cuenta regresiva del inicio del Campeonato Mundial de Atletismo Sub 20, el cual fue asignado a Santiago de Cali en 2022 para realizarse del 02 al 07 de agosto.

El legendario ex ateta británico, campeón olímpico en los 1.500 metros en Moscú 1980 y Los Ángeles 1984 y considerado uno de los mejores atletas de la historia, se mostró vivamente entusiasmado con el informe preliminar presentado por el Comité Organizador del evento y así lo destacó en una nutrida conferencia de prensa virtual, nacional e internacional originada en Tokio.

“Espero mucho de este mundial en América porque es un auténtico desafío, porque es la llave para que los jóvenes de 20 y 21 años descubran sus talentos. Es una gran ocasión para refrescar el atletismo y de paso contribuir también al desarrollo de este deporte en Suramérica. Colombia es un país que se ha destacado por hacer grandes eventos, ya vivimos la exitosa experiencia del Mundial Sub 18 en Cali y esta vez no será la excepción. Me será muy grato regresar a Cali” dijo Coe.

En la animada charla con la prensa deportiva también estuvo presente la viceministra del deporte colombiano, doctora Lina Barrera; la vicepresidente de la World Athletics, Ximena Restrepo, otra gloria del atletismo colombiano; el presidente de la Confederación Suramericana de Atletismo, Helio Gesta de Melo; el presidente del Comité Olímpico Colombiano, Ciro Solano y el presidente de la Federación colombiana de Atletismo, Ramiro Varela Marmolejo.

Hubo coincidencia en palabras de reconocimiento a la gestión de Varela Marmolejo como el ideólogo y el ejecutor de la campaña que finalmente convenció al máximo organismo del atletismo mundial para concederle a Cali la sede del Mundial U20 Cali 2022, luego de encontrar respaldo en el gobierno nacional, regional y local.

La doctora Lina Barrera confirmó el apoyo incondicional del presidente de Colombia, Iván Duque, con un aporte económico de 12 mil millones de pesos, de los cuales 2 mil ya fueron entregados al Comité Organizador y los 10 mil restantes ya aforados para la vigencia 2021.

Igualmente destacó que es compromiso del gobierno nacional aprovechar éste mundial para dejar un legado a la juventud colombiana a través de la construcción de varios proyectos de orden social, ambiental y tecnológico.

Para Ramiro Varela el Mundial U20 Cali 2022 será un evento que hará historia, no solo por la masiva presencia de países y atletas, el más grande número de visitantes jamás registrado en un evento en Colombia: “En todo orden este mundial también marcará un antes y un después, porque le estamos apostando a la juventud en todos los frentes y este evento será una gran oportunidad para integrar por ejemplo, a todo el sector universitario en las distintas facetas del emprendimiento”.

De la misma manera se pronunciaron el presidente de la Confederación Suramericana de Atletismo, el brasileño Helio Gesta de Melo al recordar que fue el Mundial U18 celebrado en Cali en 2015 el que impulsó a los que son grandes valores del atletismo regional como Anthony Zambrano.

Así mismo, el presidente del Comité Olímpico Colombiano Ciro Solano ofreció el apoyo total del ente rige los deportes en Colombia para tan magno evento que se cumplirá el próximo año.