Que los JJOO sean en verano, el deseo de la primera colombiana clasificada a Tokio 2020

No se imaginó Sandra Lorena Arenas, cuando ganó la medalla de oro en los Panamericanos, que los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 se irían a suspender por una pandemia. Sin embargo, la campeona de la marcha femenina en Lima 2019, primera colombiana clasificada a las próximas justas, está de acuerdo con el aplazamiento ante la amenaza del Covid-19.

“Primero estaba la salud, y por encima de eso no puede haber otra cosa más. Entonces me parece que suspender los olímpicos fue una buena decisión, ya que tampoco estaríamos en óptimas condiciones para competir”, dijo Arenas en el programa Por los Campos del Deporte de Antena 2, añadiendo que el aplazamiento le favorecerá debido a que todavía no se recupera de una lesión sufrida el año pasado.

“Desde el año pasado, después del mundial y los juegos nacionales, había parado del todo tres meses, ya que me lesioné de la cadera, El glúteo y el isquiotibial. Así estuve en estas últimas competencias del año, me estaba recuperando y apenas estaba saliendo de la lesión. Ya que se tomó esa decisión es mucho mejor para mí”.

Respecto a la fecha del año en el que deberían realizarse los Juegos Olímpicos, Sandra Lorena Arenas no tiene dudas de que estos deberán organizarse en verano. “Deberían hacerse los olímpicos en el verano, a una temperatura ni tan alta ni tan baja, ya que nos afectaría a todos. Pero yo creo que para mitad de año está bien”.

Sobre su trabajo físico en la cuarentena, la marchista declaró que está “entrenando en casa, haciendo el cardio en bicicleta con rodillo; también nos conectamos por internet con los entrenadores y la fisioterapeuta para realizar los entrenamientos de fortalecimiento y de fuerza. A mañana y tarde, a doble jornada”.