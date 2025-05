Ronal Longa, artífice del nuevo récord nacional y suramericano en 100 metros planos

Orígenes humildes y un futuro prometedor

Longa nació en Ismina, Chocó, y desde el 2013 vive en Bogotá. Inició su camino deportivo gracias al programa ‘40 por 40’ del IDRD y luego brilló en los Intercolegiados. “Siempre hice deporte. Me encantaba el fútbol, pero el atletismo me fue atrapando. En Intercolegiados fui campeón nacional por primera vez, y ahí me enfoqué”.

Sobre el relevo 4x100, Ronal fue enfático: “El relevo puede clasificar al Mundial y hasta ganar medalla. El nivel del 100 en Colombia es una locura. Estamos en el mejor momento”.

Top 4 del mundo y con los pies en la tierra

Al cierre de la entrevista, Longa dejó una noticia contundente: “Estoy en el top 4 del mundo. Esa marca de 9.96 me pone en esa posición. Esto apenas comienza”.

Finalmente, dejó un mensaje a los oyentes: “Gracias por el apoyo. Síganme en Instagram, @longa_100, ahí verán entrenamientos, consejos y más cosas nuevas. Esto es solo el comienzo”.