World Athletics espera respuesta de Colombia para el mundial juvenil de atletismo

“El 12 de marzo presentamos al Consejo de la World Athletic Mónaco la propuesta para desarrollar en Colombia el campeonato mundial de atletismo sub-20 en el 2022. Allí recibimos respaldo unánime de la aspiración de Cali, tras el retiro de Lima, ciudad que acababa de hacer recientemente los Juegos Panamericanos, teniendo una muy buena infraestructura atlético deportiva. Sebastian Coe, como presidente de World Athletic, envió una carta al presidente de la República, Iván Duque, para confirmar el apoyo económico de la propuesta que está firmada por el Ministro del Deporte, la gobernadora del Valle del Cauca y el alcalde de Cali por el presupuesto presentado. Ese presupuesto presentado fue de 4 millones de dólares, que es más o menos el presupuesto oficial”, dijo Varela en Centro Deportivo de Antena 2.

“Esa carta se radicó el 15 de marzo, llegamos al confinamiento total y ahora el país está entrando en la normalidad. Se tienen dos semanas de plazo, a partir del momento en el cual se decrete la normalidad en Colombia, para dar respuesta a esa solicitud que hizo la Word Athletic al gobierno nacional”, agregó el directivo.

También manifestó que “en la asamblea del Comité Olímpico colombiano me permití agradecer en nombre de todas las federaciones nacionales deportivas al ministerio porque creció el presupuesto de todas las federaciones en un promedio del 30%. Aproveché para decirle al señor ministro que nosotros continuamos con esa aspiración del mundial y esperábamos que el ministerio y el gobierno nacional la confirmaran, ya no tienen problemas económicos porque no está el compromiso de 90 millones de dólares para el mundial de fútbol femenino 2023”.