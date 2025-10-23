Actualizado:
Jue, 23/10/2025 - 14:51
Checo Pérez no se esconde y dice quién ganará la F1 2025
El piloto mexicano se está tomando un año sabático luego de salir de Red Bull, donde compartía con Max Verstappen.
Sergio ‘Checo’ Pérez habló sin rodeos sobre la próxima temporada de la Fórmula 1. El piloto mexicano, subcampeón mundial en 2023, aseguró que Max Verstappen tiene todo para volver a quedarse con el título en 2025.
Puede leer: Tadej Pogacar definió las carreras que correrá en 2026
“Por la consistencia que siempre ha mostrado, Max tiene muy buenas posibilidades de ganar el campeonato. Es el piloto que más se lo merece”, afirmó Pérez durante un evento previo al Gran Premio de México, que se corre este fin de semana en el Autódromo Hermanos Rodríguez.
Checo, que dejó Red Bull al final de 2024, se prepara para una nueva etapa con Cadillac, con la que competirá en 2026, aunque este año no correrá. “Será raro no estar en la pista, pero lo veré desde casa. El próximo año volveré con todo”, comentó.
El piloto tapatío, considerado el mejor mexicano en la historia de la F1, aseguró que esta pausa lo motiva a disfrutar su regreso. “Estoy muy entusiasmado, ya tengo todo listo, incluso el casco negro con el que volveré”, dijo entre risas.
Pérez también destacó el respaldo que ha recibido de Cadillac, algo que, según él, no siempre tuvo en Red Bull. “Es importante sentir que te escuchan y te valoran. Eso marca la diferencia en un equipo”, señaló.
En las próximas semanas, el mexicano participará en pruebas con el simulador y sesiones técnicas junto a ingenieros y mecánicos de Cadillac, antes del arranque oficial de la temporada en enero.
Le puede interesar: ¿Correr o no el Tour de Francia?, Tadej Pogacar tiene un nuevo enigma
Estadísticas de Checo Pérez en Red Bull
Durante su paso por Red Bull (2021-2024), Checo vivió momentos intensos: fue cuarto en su primer año, tercero en 2022, subcampeón en 2023 y terminó octavo en 2024.
Ahora, con la mente puesta en su nueva aventura, Checo Pérez se despide de una etapa y se alista para escribir otra, convencido de que Verstappen seguirá marcando el ritmo en la Fórmula 1.
Fuente
Antena 2 y Agencia EFE