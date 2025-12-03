Confirmaron cual será el equipo de Montoya para la próxima temporada

Montoya valora su año de aprendizaje y se enfoca en 2026

Tras confirmarse su renovación, Sebastián Montoya reconoció que su primer año en F2 no estuvo exento de altibajos, pero destacó el proceso de evolución y la relación construida con Prema Racing.

“Estoy muy contento de volver a estar con el equipo en 2026. Creo que el trabajo que hemos hecho este año ha sido increíble; hemos tenido altibajos, pero lo más importante ha sido el proceso de aprendizaje y cómo nos hemos integrado”, afirmó el colombiano.

De cara a lo que viene, Montoya mantiene la calma y la mentalidad de crecimiento progresivo:

“El trabajo se complementa a la perfección y al final, todos tenemos un mismo objetivo. Creo que la mentalidad para el próximo año es simplemente mantener la cabeza baja, seguir adelante y ver qué nos depara el futuro”.

El piloto llega a la última carrera del año, este 7 de diciembre en Abu Dabi, en la décima posición del campeonato con 91 puntos, tras puntuar en varios circuitos clave como Qatar, Austria, España, Indonesia y Gran Bretaña.

Prema Racing respalda su evolución y apuesta por su potencial

René Rosin, director del equipo, fue claro, Montoya ha crecido, aprendido rápido y demostró que puede competir al más alto nivel de F2.

“Estamos encantados de tener a Sebastián con nosotros de nuevo en 2026. Confiamos en su potencial y, con el ritmo que ha demostrado este año, esperamos verlo competir con más experiencia”, afirmó.

Además, resaltó el carácter del piloto dentro del equipo y su capacidad para adaptarse a la exigencia de la categoría:

“Este año demostró su capacidad de aprendizaje y progreso incluso en un entorno tan exigente como la Fórmula 2 de la FIA y fue un gran compañero de equipo en todos los aspectos”.

Para Prema, Montoya representa un proyecto sólido a futuro, y la continuidad busca potenciar un rendimiento más regular y competitivo en 2026.