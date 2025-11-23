Definición de infarto en F1: Verstappen ganó y McLaren descalificado

El Gran Premio de Las Vegas 2025 quedó marcado como una de las carreras más caóticas y polémicas de toda la temporada de Fórmula 1. Este Gran Premio no solo entregó acción en pista, sino que también dejó decisiones deportivas de alto impacto y situaciones insólitas que podrían influir directamente en la lucha por el título mundial.

Pese a las dificultades logísticas que hubo antes de comenzar, la carrera avanzó según lo previsto, con un ambiente de show permanente que ya es sello del GP de Las Vegas. Además de la competición, la organización destacó por sus iniciativas de sostenibilidad, pero las emociones llegaron una vez se dio el banderazo inicial en donde terminó siendo McLaren uno de los protagonistas tras quedar descalificado.

Verstappen se llevó el triunfo y McLaren sufrió en el GP de Las Vegas

El glamur de la carrera, el ambiente y la ciudad pasó a ser un segundo plano en medio de una carrera que contó con un incidente inesperado que puso en jaque la seguridad de la jornada. Durante una sesión previa, una tapa de alcantarilla ubicada entre las curvas 16 y 17 se movió peligrosamente bajo el paso de los monoplazas, generando dos banderas rojas y obligando a suspender momentáneamente la actividad en pista. Este contratiempo recordó los problemas del debut del GP en 2023 y reavivó críticas sobre la preparación del trazado urbano.

En medio de este espectáculo, el drama deportivo se robó la atención mundial. Max Verstappen se quedó con la victoria en la noche de Nevada, pero el verdadero terremoto llegó después de la bandera a cuadros: los dos McLaren, conducidos por Lando Norris y Oscar Piastri, fueron descalificados por un desgaste irregular en el “skid plank” de sus monoplazas, detectado durante las revisiones posteriores a la carrera. Norris había cruzado la meta en el segundo lugar, por lo que la penalización modificó el podio por completo.