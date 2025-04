Fernando Alonso "agachó cabeza": reconoció cuál es el mejor piloto de la F1

El inicio de la edición 75 de la Fórmula 1 inició con varios cambios en la estructura de los equipos que competirían y en donde uno de los mayores movimientos fue la salida de Lewis Hamilton hacia Ferrari, pero la que más ha decepcionado, ya que en el transcurso de los tres grandes premios que se han disputado, no ha alcanzado mayor logro.

Hamilton debe empezar a seguir el ejemplo de un piloto al cual Fernando Alonso le destacó sus atributos tras el gran progreso que ha venido teniendo desde que debutó como profesional y el que ha venido demostrando también en el inicio de esta nueva temporada, el neerlandés, Max Verstappen, quien se ha quedado en el podio en dos de las tres carreras y todo apunta a que va conquistar otro título.

El piloto español de 43 años, Fernando Alonso, sigue representando a una de las escuderías más importantes de la competencia, Aston Martin, pero su amplia experiencia y veteranía en los circuitos no le impidió reconocer este jueves 10 de abril que neerlandés, Max Verstappen, quien corre para Red Bull, es hasta el momento el mejor piloto de la fórmula uno y afirmó que alcanzó un nivel en el que los demás todavía no están, a pesar de la corta edad con la que cuenta y de cómo ha sabido enfrentarse con gran capacidad ante los pilotos más destacados, tal como el siete veces campeón, Lewis Hamilton.

"Es el mejor, llevo años diciéndolo. Alcanza un nivel en el que los demás todavía no estamos. Me gusta cuando la gente no gana con el mejor coche y creo que estamos todos de acuerdo con eso. Ha habido dos eras de dominio en los últimos 20 años con grandes pilotos y grandes equipos y grandes talentos, pero las victorias siempre se iban por el lado fácil".