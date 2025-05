Ferrari destapó todo: esta es la opinión del jefe sobre el rendimiento de Hamilton

“Sólo hemos hecho el 20% de la temporada y aún es muy larga. Sólo tenemos que mantener un enfoque positivo, como hicimos el año pasado. Creo que nuestro punto fuerte fue no perder nunca la unidad. Lo bueno es que a Hamilton no tenemos que presionarle. Es el primero en venir y hacer preguntas, en querer desarrollar el coche, en querer progresar. Es consciente de que no lo ha hecho todo bien y de que no lo hemos hecho todo bien. Pero su estado de ánimo es ejemplar, las dos partes trabajan bien juntas y es dinámico".