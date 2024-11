Franco Colapinto se salió de casillas y le hizo una petición a Williams

El argentino Franco Colapinto dijo este jueves, en vísperas del Gran Premio de Brasil (São Paulo), que espera que Williams le de la carta de libertad, en caso de que no le garantice un asiento en la escudería para la temporada de 2025.

"Si Williams no puede darme un asiento, creo que lo normal sería que me dejaran ir a otro lugar y así encontrar la mejor oportunidad para mi futuro", señaló en una rueda prensa en el circuito de Interlagos, en la ciudad brasileña de São Paulo.

Colapinto se convirtió en la prueba de México en el primer argentino en completar sus primeras cinco carreras en la F1. Su buen rendimiento ha originado rumores en la prensa especializada sobre su próximo destino en la categoría reina del automovilismo.

El argentino remarcó que le gustaría continuar en F1, pero que si no es posible el año que viene, "espera poder hacerlo en 2026 o 2027".

"No me siento muy presionado por eso. Estoy intentando disfrutar del momento y de la oportunidad que he tenido. Conducir en F1 ha sido mi sueño desde que era un niño y poder hacerlo en estas últimas nueve carreras es muy especial", confesó.

En este sentido, agradeció a Williams por la "increíble oportunidad" de darle uno de los dos monoplazas en esta recta final de temporada.

"Me han dado toda la confianza. Ha sido una oportunidad increíble que no esperaba conseguir este año. Estoy intentando hacer lo mejor posible", comentó.

Sin embargo, Colapinto cree que no es "la persona indicada" para responder sobre sus próximos pasos y agregó que ahora está centrado en Williams y en la carrera de Brasil.

"Estoy muy animado por la carrera, hay una gran atmósfera y estoy ansioso por correr", añadió.

El Gran Premio de Brasil se disputará este fin de semana en el circuito de Interlagos y de nuevo tendrá formato 'sprint'.

A falta de cuatro carreras para concluir la temporada, el neerlandés Max Verstappen, triple campeón del mundo, lidera la clasificación de pilotos, aunque tiene al británico Lando Norris a tan solo 47 puntos.