Hamilton no se guardó nada: detuvo las críticas hacia él y Ferrari tras los malos resultados

El siete veces campeón del mundo, Lewis Hamilton, se robó todas las miradas antes del inicio de la nueva temporada de la Fórmula 1 al anunciar el sorpresivo cambio de escudería, de Mercedes hacia Ferrari. Aunque siguió dando de qué hablar al demostrar con resultados negativos en la pista que tal vez esta no fue la mejor decisión para su carrera.

El pilot0 inglés de 40 años debutó en el Gran Premio de Australia con un rendimiento desastroso, habiendo quedado décimo en la carrera, una posición poco favorecedora para lo que sería el GP de China, en el cual volvió a ilusionar tras lograr su primera ‘pole’ como piloto de Ferrari, garantizándose salir desde la cabeza de la parrilla. Sin embargo, en la carrera principal volvió a bajar de nivel y terminó sexto, dejando las expectativas bastante bajas para lo que será el GP de Japón.

Se aproxima la tercera carrera de la edición 75 de la Fórmula 1, la cual será el GP de Japón que se correrá el domingo 6 de abril. Mientras tanto, Lewis Hamilton aprovechó para dar un par de declaraciones con respecto al fatídico presente que se está viviendo, pero también al largo camino que aún le queda por recorrer con la escudería italiana. El veterano piloto fue realista y declaró que lo que está viviendo con Ferrari es un proceso de adaptación que posiblemente tome tiempo, pero al cual le tiene mucha confianza.

Vi que alguien dijo que si estaba perdiendo la fe en el equipo, lo cual es completamente absurdo. Tengo una fe absoluta del 100 por ciento en este equipo. No sé si todo el mundo esperaba que ganáramos desde la primera carrera y ganáramos un campeonato en nuestro primer año. Esa no era mi expectativa. Sé que estoy entrando en una nueva cultura, un nuevo equipo y llevará tiempo. Creo que naturalmente hay mucha presión sobre los jóvenes que llegan. No hay manera de que puedas controlar completamente un coche que es conocido por no ser el más fácil de conducir. Solo darle dos carreras fue bastante duro.