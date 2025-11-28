La F1 al rojo vivo: Piastri no ayudará a Norris y Max al acecho

Piastri NO piensa ayudar a Norris

Oscar Piastri encara las dos últimas carreras del año con una postura firme, no ayudará a Lando Norris en la lucha por el título. El australiano, que hace meses parecía el máximo candidato al campeonato, aún se mantiene en la pelea y confía en una remontada de última hora para sorprender en Catar y Abu Dabi.

Piastri fue claro, no está dispuesto a ceder posiciones ni estrategias en favor de su compañero. “Lo hemos discutido brevemente y la respuesta es ‘no’. Sigo empatado a puntos con Max y tengo muchas posibilidades de ganar si las cosas van como yo quiero”, afirmó.

El piloto de McLaren suma 366 puntos, los mismos que Max Verstappen, y está a 24 de Lando Norris, líder del campeonato. Aunque sus opciones son reducidas tras lo ocurrido en las últimas carreras, el australiano no pierde la fe en lograr dos fines de semana perfectos. “Sé que no es imposible… Incluso si hago todo bien, necesito que otras cosas me salgan”, reconoció.