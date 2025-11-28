Actualizado:
Vie, 28/11/2025 - 12:04
La F1 al rojo vivo: Piastri no ayudará a Norris y Max al acecho
Se correrá la penúltima carrera del Mundial de la formula 1 y la definición por el campeonato está más peleada que nunca.
Después de la descalificación de McLaren en la carrera anterior todo se apretó mucho más, tres pilotos definirán el campeón, Lando Norris, Oscar Piastri y quien más sino Max Verstappen. El desierto de Lusail en Catar será juez de la que podría ser la definición del campeonato o la previa de uno de los finales más parejos de Formula 1 de los últimos años.
Pues precisamente en la previa de esta carrera Piastri, compañero de Norris en McLaren dejó mucho que desear con unas declaraciones que dio.
Piastri NO piensa ayudar a Norris
Oscar Piastri encara las dos últimas carreras del año con una postura firme, no ayudará a Lando Norris en la lucha por el título. El australiano, que hace meses parecía el máximo candidato al campeonato, aún se mantiene en la pelea y confía en una remontada de última hora para sorprender en Catar y Abu Dabi.
Piastri fue claro, no está dispuesto a ceder posiciones ni estrategias en favor de su compañero. “Lo hemos discutido brevemente y la respuesta es ‘no’. Sigo empatado a puntos con Max y tengo muchas posibilidades de ganar si las cosas van como yo quiero”, afirmó.
El piloto de McLaren suma 366 puntos, los mismos que Max Verstappen, y está a 24 de Lando Norris, líder del campeonato. Aunque sus opciones son reducidas tras lo ocurrido en las últimas carreras, el australiano no pierde la fe en lograr dos fines de semana perfectos. “Sé que no es imposible… Incluso si hago todo bien, necesito que otras cosas me salgan”, reconoció.
McLaren apuesta por la misma estrategia interna
Desde el equipo, Andrea Stella confirmó que no habrá cambios en las reglas internas para el GP de Catar. McLaren seguirá con sus ya conocidas papaya rules, una política que ha mantenido a ambos pilotos en lo más alto del Mundial durante toda la temporada.
El escenario plantea un cierre dramático, Norris podría ser campeón si logra sacar 26 puntos de ventaja tras la carrera sprint y la prueba principal en Catar. Piastri, decidido a no resignarse y Verstappen, obligado a una remontada casi épica, completan un duelo que promete emociones fuertes hasta el final.
