Lando Norris se quedó con el Gran Premio de Mónaco

El francés Pierre Gasly -el nuevo compañero de Colapinto- sin frenos, se quedó sin el neumático delantero izquierdo tras chocarse contra Tsunoda antes de la chicane; y, a pesar de llegar a boxes, se tuvo que retirar en la décima de las 78 vueltas que se dieron al circuito urbano con más solera de la F1. Cuando Verstappen se alistaba a intentar la misión imposible, presionando a Piastri.



De los primeros seis en parrilla, Hadjar fue el primero en parar, en la 15 -en gran jugada de equipo de RB protagonizado por el neozelandés Liam Lawson-, para poner blando y buscar aire limpio; maniobra que copió Fernando, que repitió duros. Pero al que mejor le salió la jugada fue a Hamilton, que apretó a fondo un par de vueltas antes de parar; y regresó a pista por delante de ambos.



Hadjar, en otro buen movimiento de RB, hizo la segunda parada en la 20; una después que Norris y en la misma que Piastri -que, al igual que su compañero, puso duros- y volvió en un octavo puesto que sólo podía, sobre el papel, mejorar. En la 23 lo hizo Leclerc -también a duros- y Verstappen, que no había entrado en garajes, tomó el liderato.



Williams se esperaba la estrategia de RB -ex Alpha Tauri, antes Toro Rosso- y protegió a Albon invitando Sainz a ralentizar a los Mercedes del inglés George Russell y el italiano Antonelli, que, tras un sábado para el olvido, habían salido en los puestos 14 y 15. Y que completaron pifia general este domingo -con sanción de 'drive thorugh' al británico incluida, por saltarse premeditadamente la chicane-, permitiendo que McLaren aumentase aún más su ventaja al frente del Mundial de constructores; que ahora comanda con 319 puntos, 172 más que ellos.



'Mad Max' paró en la 29 para protegerse de Sir Lewis, recuperándose los cuatro primeros puestos en parrilla, con el séptuple campeón del mundo inglés -que había ganado dos- en quinta posición. Justo delante de Alonso, sin ritmo, con problemas de motor, antes de aparcar el AMR25 cerca de la Rascasse; prolongando su racha de infortunios en una temporada en la que aún no ha podido puntuar.

Albon, ralentizando a los que rodaban detrás de él, le devolvió el favor a Sainz. Al tiempo que el tren de doblados podía perjudicar a Norris, por lo que -en la pista más corta y estrecha del Mundial, en la que es casi imposible adelantar- McLaren también se planteó tirar de estrategias de conjunto



En la 49, en la 50 y en la 51 efectuaron su segunda parada, por ese orden, Piastri, Leclerc y Norris; por lo que Verstappen volvió a liderar hasta que -tras esperar de forma infructuosa un 'safety' o una bandera roja que le diera el triunfo- hizo la suya, a sólo una de meta. Eso, después de intentar forzar errores de sus rivales; ya que cuando Leclerc atacaba a Norris ralentizaba al inglés, revolviendo las aguas a sus espaldas, provocando al final un 'trenecito' entre los tres que acabaron en el podio.



Al final de la 66, Carlos -"no hemos tenido una carrera, hemos hecho lo que hemos querido", declaró, dudando de la efectividad de la regla de dos paradas, tras la prueba- le devolvió posición a Albon, que acabó noveno, un puesto por delante del talentoso piloto madrileño -que había logrado tres de sus 27 podios en esta pista-, sumando de nuevo buenos puntos para Williams.



Colapinto, de 21 años, que dio las últimas cincuenta vueltas con el compuesto medio, prosiguió con su proceso de re-adaptación a la categoría y concluyó decimotercero.



El Mundial se reanuda dentro de unos días con el Gran Premio de España, que se disputará el próximo domingo en Montmeló (Barcelona).

