Lewis Hamilton explotó contra ingeniero de Ferrari: F1 revela contundentes audios

Se celebran los 75 años de la Fórmula 1 y las expectativas frente a ella eran bastante altas, en especial por el cambio importante que hubo de pilotos en algunas de las escuderías y en donde el más llamativo fue el de Lewis Hamilton a Ferrari.

Sin embargo durante el inicio del Gran Premio de Australia, el piloto inglés de 40 años decepcionó y presentó varios problemas en el transcurso de la carrera en la cual finalmente se terminó desquitando con uno de los ingenieros del Ferrari tras haber llegado en la décima casilla y obtenido tan solo un punto.

Le puede interesar: Problemas para Vingegaard: se pierde carrera tras caída en la París Niza

Hamilton no quiso recibir instrucciones de su equipo y terminó perdiendo el liderato de la F1

El circuito de Albert Park, en Melbourne, fue el encargado de albergar el inicio de la nueva edición de la F1 y de ver el fatídico debut que tuvo Lewis Hamilton con Ferrari. Momentos de tensión se vivieron en medio de la carrera, ya que a través de la radio que comunica al siete veces campeón del mundo con su equipo tuvo varias discusiones con el ingeniero, Riccardo Adami.

El hecho desembocó en que el piloto inglés no estaba de acuerdo con las indicaciones que le estaban dando desde el otro lado, no las tomó en cuenta y se terminó excusando al declarar que no estaba acostumbrado a recibir tanta información en medio de la competencia y estaba conociendo su vehículo todavía.