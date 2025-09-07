Actualizado:
Dom, 07/09/2025 - 13:04
Max se impone en Monza ante los McLaren
Se corrió el gran premio de Monza que dejó a Max Verstappen como el máximo ganador.
Se disputó el gran premio de Monza en la formula 1 y un Max Verstappen intratable se impuso con jerarquía en la carrera logrando superara los dos McLaren que vienen dominando toda la temporada.
En el premio de Monza se esperaba una etapa llena de emociones, pero fue el neerlandés quien impuso sus condiciones y lideró la carrera casi que de principio a fin. Una carrera que duró aproximadamente 4 vueltas para conocer quién sería el ganador ya que después de adelantar a Lando Norris, el piloto de Red Bull logró hacerse con la primera posición y no la volvió a soltar en toda la carrera.
Max se llevó la corona y los McLaren completaron el podio
Después de una carrera realmente aburrida, con poca emoción, sin peleas por la punta el gran ganador fue Max Verstappen seguido de Lando Norris y Oscar Piastri respectivamente. Sin emociones transcurrió el gran premio de Monza que si bien fue aburrido y monótono, no le quita lo aplastante que fue el piloto de Red Bull quien desde el día de ayer cuando consiguió la pole position se hizo respetar.
Verstappen con esta victoria logró adueñarse de Italia en esta temporada de la Formula 1, ya que a parte de esta victoria en Monza también ganó el circuito de Emilia Romagna.
"Intentaremos lograr más victorias, sin duda. Iremos paso a paso y carrera a carrera, pero para nosotros este fue un fin de semana increíble" dijo Max después de la carrera.
Que se viene en la Formula 1
Ya pasada la mitad de la temporada a los pilotos de F1 se les viene un calendario interesante para definir al campeón del mundo y a la escudería campeona. Se viene Azerbaiyán, Singapur y Estados Unidos, en donde Verstappen seguirá intentando sacarle puntos a los McLaren que se están disputando entre ellos el primer lugar en la general.
Por el lado de las escuderías todo parece indicar que McLaren será la campeona de este mundial, intentarán ratificar su buen momento en las siguientes carreras y así conseguir el campeonato que no ganan desde 2024.
Fuente
Antena 2