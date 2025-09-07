Max se impone en Monza ante los McLaren

Max se llevó la corona y los McLaren completaron el podio

Después de una carrera realmente aburrida, con poca emoción, sin peleas por la punta el gran ganador fue Max Verstappen seguido de Lando Norris y Oscar Piastri respectivamente. Sin emociones transcurrió el gran premio de Monza que si bien fue aburrido y monótono, no le quita lo aplastante que fue el piloto de Red Bull quien desde el día de ayer cuando consiguió la pole position se hizo respetar.

Verstappen con esta victoria logró adueñarse de Italia en esta temporada de la Formula 1, ya que a parte de esta victoria en Monza también ganó el circuito de Emilia Romagna.

"Intentaremos lograr más victorias, sin duda. Iremos paso a paso y carrera a carrera, pero para nosotros este fue un fin de semana increíble" dijo Max después de la carrera.