Norris se quedó con la 'pole' del Gran Premio de Brasil 

El inglés Lando Norris (McLaren), líder del Mundial de Fórmula Uno, saldrá primero este domingo en el Gran Premio de Sao Paulo (Brasil), el vigésimo primero del campeonato; una carrera que su principal rival por el título, su compañero, el australiano Oscar Piastri, afrontará desde el cuarto puesto de la parrilla.

Norris, de 25 años, firmó su 'pole' número 15 desde que corre en la F1 -la sexta del año- al dominar la calificación de este sábado, en cuya decisiva tercera ronda cubrió, con el neumático de compuesto blando, los 4.309 metros de la pista paulista, en un minuto, nueve segundos y 511 milésimas, 174 menos que el debutante italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes); y con 294 sobre el monegasco Charles Leclerc (Ferrari), que saldrá tercero.

Piastri, segundo en el Mundial -a nueve puntos de los 365 con los que lidera Norris- se quedó a 375 milésimas del inglés y saldrá cuarto; en una carrera que el cuádruple campeón mundial neerlandés Max Verstappen (Red Bull) -tercero en la general, a 39-, eliminado en la primera ronda (Q1), iniciará desde la decimoquinta plaza.

El 'rookie' francés Isack Hadjar (RB) arrancará quinto en una carrera que los españoles Fernando Alonso (Aston Martin) y Carlos Sainz (Williams), que cayeron en la Q2, empezarán desde la undécima y la decimoquinta plaza, respectivamente.

El argentino Franco Colapinto (Alpine), eliminado en la primera ronda, arrancará decimoctavo en una prueba en la que el inglés George Russell (Mercedes) saldrá sexto, un puesto por delante del neozelandés Liam Lawson, que completó una gran tarde para RB, con sus dos pilotos entre los primeros siete de la cronometrada principal.

El inglés Oli Bearman (Haas) sale octavo en una carrera prevista a 71 vueltas, para completar un recorrido de 305,9 kilómetros y que arrancará a las dos de la tarde hora local.

Desde la quinta fila saldrán el francés Pierre Gasly (Alpine) y el alemán Nico Hülkenberg (Kick Sauber), que acabaron noveno y décimo, respectivamente, la calificación de este sábado.

