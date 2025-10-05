George Russell ganó el Gran Premio de Singapur de F1

En una salida extraordinaria, Norris, que partía quinto, ganó dos plazas, adelantando incluso a su compañero Piastri en una maniobra arriesgada que podría haber acabado con uno de los McLaren o los dos fuera de la carrera, mientras que Russell no tuvo problemas para conservar la primera plaza, por delante de Verstappen.

Piastri se quejó por radio de la maniobra de Norris, que para no tocarse con Verstappen a la entrada de la segunda curva, echó al australiano hacia el muro y lo aprovechó para adelantarle. "No es justo", reaccionó el líder del Mundial.

Lejos de esa lucha fratricida, Russell aprovechó la falta de tráfico por delante para abrir hueco sobre Vertappen: dos segundos en solo cuatro vueltas, ventaja que ya había triplicado ocho giros después.

Verstappen, por su parte, vio como Norris se pegaba a solo un segundo y en McLaren amagaron con entrar a cambiar neumáticos para adelantar al neerlandés en boxes, lo que se reveló un farol ya que el británico se mantuvo en pista.

Las paradas comenzaron para los primeros clasificados en la vuelta 19, con Verstappen en primer lugar.

Con gomas nuevas, el neerlandés destrozó elmejor crono en pista hasta ese momento (1:36.330), lo que aceleró la parada de Russell, Norris y Piastri.