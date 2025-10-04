George Russell ganó la 'pole' del Gran Premio de Singapur de Fórmula 1

El piloto británico de Mercedes George Russell partirá el domingo desde la primera posición de la parrilla de salida del Gran Premio de Singapur de Fórmula 1 tras haber logrado este sábado el mejor tiempo en la sesión de clasificación.

En el complicado circuito urbano de Marina Bay, Russell (1:29.158) superó por menos de 200 centésimas al neerlandés de Red Bull Max Verstappen (1:29.340), que completó la primera línea de la parrilla.