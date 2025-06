Lewis Hamilton preocupa a Ferrari y a la F1: "tengo que ser honesto"

Malos resultados de Hamilton

Tras el Gran Premio de España, el piloto británico habló sobre su rendimiento en su nueva escudería y dejó un mensaje que preocupa a más de uno de cara a lo que resta de temporada.

"Este auto no responde como estoy acostumbrado. Tengo que aprender a sacarle el máximo, y hasta ahora no lo he conseguido. No quiero que se piense que me estoy rindiendo. Estoy más motivado que nunca, pero también tengo que ser honesto conmigo mismo. Si no estoy obteniendo los resultados, es porque todavía hay cosas que debo cambiar. Tengo que pilotar mejor", dio a conocer tras ocupar el sexto puesto en el circuito Barcelona Cataluña.

