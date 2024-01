Los siete favoritos a quedarse con el título del Rally Dakar 2024

Marcado por el culmen de los Juegos Olímpicos de París del verano, el 2024 tiene una primera gran cita deportiva este enero en Arabia Saudita, donde el viernes arranca un Rally Dakar en el que grandes nombres como Nasser Al-Attiyah, Carlos Sainz o Stéphane Peterhansel pelearán por el Touareg en coches.



Los desiertos de la península Arábiga esperan ya a siete grandes figuras que afrontan esta cita desde posiciones muy diferentes pero como principales favoritos:



Nasser Al-Attiyah: Cinco veces ganador del Dakar, el catarí ha ganado tres de las últimas cinco ediciones incluida la de 2023 y ha quedado segundo en otras dos, por lo que es el gran favorito. En 2023 ganó el rally Baja Aragón y el Sonora, aunque no completó el rally de Marruecos, el último test de la temporada, por problemas mecánicos. Su cambio a Prodrive con un vehículo Hunter abre una incógnita tras años en Toyota, pero puede agrandar su leyenda, pues sería el primer piloto de coches en ganar con cuatro marcas diferentes.

Carlos Sainz: El madrileño, tres veces ganador del Dakar, afronta el que puede ser su último año en Audi. Tras romperse dos vértebras torácicas en la novena etapa de la pasada edición, tuvo que esperar más de cuatro meses para volver a probarse. Su tercer puesto en rally Baja Aragón y su notable rally de Marruecos, donde solo un problema en el eje de transmisión le negó la victoria, muestran que está en buen momento. También él puede convertirse en el primer piloto de coches en ganar con cuatro marcas distintas.



Sébastien Loeb: Al nueve veces campeón del mundo de rally se le resiste el Dakar, por lo que el deseo de conseguir su primer Touareg marca su participación. Segundo en 2017, 2022 y 2023, encara su octava aventura en el Dakar con el mismo Prodrive Hunter que Al-Attiyah, y llega tras ganar en Mónaco y también en la cita nacional francesa. Como Sainz, estuvo cerca de llevarse el rally de Marruecos, pero cayó en una zanja de arena y dijo adiós a sus posibilidades.



Stéphane Peterhansel: Conocido como 'Monsieur Dakar' por ser 14 veces campeón del 'rally raid' por excelencia, el francés, compañero de equipo de Sainz con el Audi, acumula dos retiradas consecutivas de su competición fetiche, por lo que querrá redimirse. Ganó la última etapa del rally de Marruecos, mientras todos los grandes sufrían problemas, por lo que, con sus 58 años, se muestra en plena forma.



Lucas Moraes: Fue la gran sorpresa del pasado Dakar, en el que terminó tercero en su primer año. Sus buenos resultados durante el año, en el que consiguió ser cuarto en Baja Aragón tras liderar la competición dos días, auguran que este 'raid' puede ser el de la confirmación del piloto brasileño. Como explican los que le conocen, su facilidad para no meterse en líos en las etapas complicadas es una gran virtud que le puede permitir agazaparse en la clasificación a la espera de fallos de sus rivales.

Mattias Ekström: A pesar de no haber cosechado grandes resultados en la general durante sus dos primeras ediciones, las dos participaciones del sueco en el Dakar dejaron una prometedora victoria por año. Compañero de Peterhansel y Sainz en Audi, llega a su tercer Dakar en coches tras ganar la 'Race of Champions' y después de ser segundo, junto a Laia Sanz, en la Extreme E.



Nani Roma: Tras perderse el Dakar por primera vez en 27 años, el catalán vuelve a la competición de referencia del 'rally raid' tras la gran victoria de haber superado un cáncer de vejiga en estos dos últimos años. Además, parece que el tiempo sin estar encima de un coche no le ha pasado factura, pues en las dos grandes carreras de preparación del Dakar, el rally Baja España Aragón y el rally de Marruecos, terminó tercero. Subido a su Ford busca su tercer Touareg, el segundo en coches.



El sudafricano Giniel de Villiers, el francés Guerlain Chicherit o el argentino Juan Cruz son otros de los grandes nombres de este 'raid', que empezará el próximo 5 de enero en tierras saudíes y que se alargará hasta el 19 del mismo mes. La hegemonía del catarí Nasser Al-Attiyah está en juego.

