Verstappen, ganador del Gran Premio de Azerbaiyán
AFP
Automovilismo
Actualizado:
Dom, 21/09/2025 - 08:38

Max Verstappen ganó el GP de Azerbaiyán de Fórmula 1

Oscar Piastri (McLaren), líder del campeonato, se retiró al sufrir un accidente.

El neerlandés Max Verstappen (Red Bull) ganó con gran autoridad el Gran Premio de Azerbaiyán de F1, la 17ª ronda de las 24 de la temporada, mientras que el líder Oscar Piastri (McLaren) tuvo un accidente en la primera vuelta y se retiró, este domingo en Bakú.

En las calles de la capital azerbaiyana, azotadas por fuertes vientos, el cuatro veces campeón mundial superó al británico George Russell (Mercedes) y al español Carlos Sainz (Williams).

Solo noveno en la parrilla tras una salida de pista en la clasificación el sábado, Piastri prácticamente se quedó inmóvil en la salida y se encontró al final del grupo, antes de bloquear sus ruedas al frenar en la curva 5 y chocar de lleno contra el muro de protección.

Su compañero de equipo Lando Norris (McLaren), segundo en el Mundial, no aprovechó esta oportunidad para reducir significativamente la diferencia, terminando sólo en sexto lugar.

El británico sumó seis puntos y todavía tiene un déficit de 25 con respecto al australiano a siete carreras del final de la temporada.

Este mediocre resultado de equipo también impidió a McLaren asegurar el título mundial de constructores, que ya parecía tener al alcance de la mano.

Verstappen, que salió desde la pole position, llevó a cabo una estrategia impecable sin cometer errores y finalmente ganó con una cómoda ventaja de 14 segundos sobre Russell.

El neerlandés, ya ganador en Monza hace dos semanas, registró la 67ª victoria de su carrera, la cuarta de esta temporada.

Con el abandono de Piastri, recuperó 25 puntos al australiano, pero todavía tiene un déficit de 69, una brecha que parece muy difícil de cerrar de aquí al final de la temporada.

El italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) ocupó el cuarto lugar, por delante del neozelandés Liam Lawson (Racing Bulls), que resistió magníficamente al japonés Yuki Tsunoda (Red Bull) y a Norris en las últimas vueltas de la carrera.

El top 10 lo completaron los Ferrari del británico Lewis Hamilton y del monegasco Charles Leclerc, y el francés Isack Hadjar (Racing Bulls).

