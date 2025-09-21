Max Verstappen ganó el GP de Azerbaiyán de Fórmula 1

El neerlandés Max Verstappen (Red Bull) ganó con gran autoridad el Gran Premio de Azerbaiyán de F1, la 17ª ronda de las 24 de la temporada, mientras que el líder Oscar Piastri (McLaren) tuvo un accidente en la primera vuelta y se retiró, este domingo en Bakú.

En las calles de la capital azerbaiyana, azotadas por fuertes vientos, el cuatro veces campeón mundial superó al británico George Russell (Mercedes) y al español Carlos Sainz (Williams).

Solo noveno en la parrilla tras una salida de pista en la clasificación el sábado, Piastri prácticamente se quedó inmóvil en la salida y se encontró al final del grupo, antes de bloquear sus ruedas al frenar en la curva 5 y chocar de lleno contra el muro de protección.