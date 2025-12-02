Revolcón en la F1; Red Bull anunció nuevo compañero para Verstappen en 2026

La escudería Red Bull ha decidido dar la próxima temporada uno de los volantes más codiciados de la parrilla al francés Isack Hadjar, quien a sus 21 años tendrá la misión casi imposible de tratar de hacer sombra a Max Verstappen, tetracampeón mundial de Fórmula 1.

En la que será su segunda temporada en la máxima categoría del automovilismo, el joven galo sustituirá al japonés Yuki Tsunoda, que no cumplió con las expectativas y ha sido retrogradado al puesto de piloto reserva.

