El piloto colombiano Sebastián Montoya, de la escudería Telmex-Claro, pasó por los micrófonos de RCN Radio para hablar sobre su primera competencia en este 2023, después además de haber firmado en el equipo junior de Red Bull.

El colombiano lamentó las complicaciones mecánicas que tuvo durante las clasificaciones y que no le permitieron tener los resultados que logró el año anterior, cuando había ganado la pole y tuvo una victoria en el mismo circuito.

“Fue una semana bastante interesante el año pasado en este mismo circuito, honestamente fue todo perfecto, pero esta semana fue un poco opuesto. El año pasado llegamos en prácticas, no teníamos mucha velocidad y trabajamos en la clasificación, nos hicimos la pole y ganamos la carrera, pero este año en las clasificaciones no nos fue tan bien, porque tuvimos problemas con el motor y ahí no podemos hacer mucho”, explicó el deportista.

De lo positivo que hubo en esta primera salida, Sebastián destacó el hecho de poder mejorar en su aspecto físico y mental; y aseguró que para la siguiente salida el 27 y 28 de enero la idea si es conseguir puntuar en la clasificación.

“He aprendido que primero, el equipo es nuevo, entonces empecé a trabajar con ellos, a trabajar la mentalidad, cuál es la manera en que trabajan y eso fue muy positivo; también nos concentramos en cosas que yo tenía que mejorar, en el manejo, en controlar las llantas mejor, intentar desacelerar para coger las curvas y enfocarme no solamente en el carro sino en mí mismo, porque además fue un fin de semana que aunque no se vea tuve progreso” explicó el deportista.

Precisamente de la próxima carrera, Montoya aseguró que es un circuito que nadie conoce y que hay que preparar muy bien la carrera para sacar los puntos alto y así conseguir los puntos que se buscan.

“Es un circuito que nadie lo ha manejado, nadie lo ha visto, entonces yo creo que será básicamente reunirnos con el equipo, entender que nos pasó en Dubai y que podemos jugar en Kuwait para mejorar; siento que tenemos que juntar las fuerzas un poquito mejor”, dijo el colombiano.

De la firma del contrato, Sebastián explicó que es muy complicado conseguir patrocinadores para este deporte y que Red Bull será un aliado muy importante para los objetivos a mediano y largo plazo en su carrera deportiva, entre ellos llegar a la Fórmula 1.

“El patrocinio en este deporte es todo y en Colombia tenemos mucho apoyo, pero Red Bull desde el año pasado empezó a aportarme como atleta y nos pudieron ayudar bastante. Este año todavía necesitamos la ayuda de las empresas en Colombia, pero Red Bull desde que comenzamos esta relación y ahora que estoy en el equipo Junior, han sido increíbles, los he visitado a Austria, al equipo de Fórmula 1 y la verdad ha sido una experiencia increíble y hay mucho que hacer”, dijo el deportista.

Finalmente, de las recomendaciones y enseñanzas que ha podido tener de su papá, Juan Pablo Montoya, Sebastián aseguró que estuvo muy emocionado con el nuevo contrato y que solo lo alentó para aumentar su trabajo en el automovilismo.

“Él siempre me ha dicho que como estoy trabajando es la manera en como uno debe trabajar y que dentro de poco se van a comenzar a ver los resultados. Cuando me firmó Red Bull él solo me miró y me dijo 'te lo ganaste, todo esto es el trabajo qué has hecho, hay que seguir así para llegar a fórmula 1'”, explicó el deportista.