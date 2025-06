Sebastián Montoya desafía a la Fórmula 1: "sé el potencial que tengo"

"Sí, obviamente la primera parte de la temporada ha sido una montaña rusa de emociones, pero también de mucho aprendizaje y soy muy afortunado de por las por las cosas que han pasado, por lo que me han formado en lo que estoy haciendo ahorita y todavía por lo que falta voy a seguir trabajando. Obviamente para el resto de la temporada me va a dar la mejor oportunidad para hacer lo que pueda hacer y me gustaría pensar mucho en el campeonato", dio a conocer.

Reto de F1

Además, Sebastián también habló sobre el reto de la Fórmula 1 al ser preguntado si se siente capaz de hacer una prueba para la máxima categoría.