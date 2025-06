Sebastián Montoya reveló el problema de trabajar con su padre: cambio radical

Fernando Alonso, nuevo manager

Pues vale la pena mencionar que Montoya pasó a ser parte de A14 Management, agencia creada por Fernando Alonso, piloto de la Fórmula 1 y dos veces campeón del mundo.

"Yo tengo mucha fe en ellos, ellos quieren lo mejor para mí y me he dado cuenta que si yo me enfoco en lo mío, ellos también se enfocan en lo suyo y todo sale bien. Entonces yo voy a seguir trabajando, seguir haciendo lo que estoy haciendo, que al final, aunque esté sacando buenos resultados, yo quiero ganar y hasta que no me gane todas las carreras no voy a parar de trabajar", concluyó sobre la agencia que se une a su carrera.

¿Cuándo vuelve a correr Sebastián Montoya?

La próxima carrera de Sebastián Montoya en Fórmula 2 será el 29 de junio en el Red Bull Ring en Gran Premio de Austria.