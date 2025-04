Sebastián Montoya tiene todo listo para el Circuito de Bahréin

Sebastián Montoya participará este fin de semana en la segunda ronda del Campeonato de Fórmula 2 de la FIA. La competencia se desarrollará en el Circuito Internacional de Bahréin, donde se disputará un programa doble con carreras el sábado y el domingo.

Montoya, piloto de la Escudería Telmex y patrocinado por Claro, competirá en el monoplaza número 9 del equipo Prema. En la fecha inaugural, celebrada en Melbourne, el piloto colombiano obtuvo sus primeros tres puntos en la categoría tras finalizar en la sexta posición de la carrera sprint. Actualmente, se encuentra en la sexta posición del campeonato, igualado en puntos con su compañero de equipo, el italiano Gabriele Mini, quien ocupa el séptimo lugar.

El líder del campeonato es el paraguayo Joshua Dürksen, con diez puntos, seguido por Leonardo Fornaroli con ocho, y Luke Browning con seis. Montoya, Mini y Browning registran el mismo puntaje, pero se ubican en posiciones distintas por criterios de desempate.

Previo a esta jornada, todos los equipos y pilotos realizaron tres días de pruebas en el mismo circuito durante el mes anterior, lo que ha permitido una mayor preparación para afrontar las características del trazado. Montoya y su equipo han trabajado en el análisis de la pista y en la preparación técnica con el objetivo de optimizar el desempeño desde las sesiones de práctica.

La programación oficial inicia el viernes 11 de abril con la sesión de clasificación a las 8:55 a.m. (hora colombiana). La carrera sprint se disputará el sábado 12 de abril a las 9:15 a.m., con una duración de 23 vueltas. La carrera principal, conocida como feature, se realizará el domingo 13 de abril a las 6:25 a.m., con un total de 32 giros y una parada obligatoria en boxes.

El trazado de Sakhir es reconocido por su longitud y configuración técnica, elementos que demandan un enfoque estratégico en la administración de neumáticos y ritmo de carrera. El equipo Prema, con presencia destacada en categorías formativas, buscará consolidar resultados en ambas competencias del fin de semana.

Montoya afrontará esta fecha con expectativas de sumar más puntos y consolidar su posición dentro del campeonato en su temporada de debut en la Fórmula 2. La doble jornada representa una oportunidad para medir el progreso frente a los rivales directos en la clasificación general.