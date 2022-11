Un nuevo escándalo se desató en la Fórmula 1 y tiene como protagonistas al mexicano Sergio 'checo' Pérez y al neerlandés Max Vertappen, quien ya se consagró como campeón de la temporada 2022.

Este domingo 13 de noviembre, en el final del Gran Premio de Brasil que ganó George William Russell (Mercedes), los directores del equipo Red Bull Racing le solicitaron a Verstappen que le cediera su posición en la prueba al mexicano Pérez, teniendo en cuenta que este está luchando por quedarse con la segunda casilla en la clasificación general.

Lea también: George Russell ganó el Gran Premio de Brasil de F1

A pesar de la orden, el piloto europeo se negó y terminó la carrera en la sexta casilla, mientras que 'checo' fue séptimo. El monegasco Charles Leclerc (Ferrari), quien compite con el mexicano por el segundo cajón del podio, finalizó el Gran Premio en el cuarto puesto.

Al término de la prueba, Sergio Pérez se refirió a lo sucedido y sus declaraciones sin duda desataron una serie de especulaciones con respecto a la relación interna que existiría entre ambos pilotos en la escudería Red Bull.

Le puede interesar: Ranking IFFHS: Flamengo es el mejor del mundo y hay tres colombianos entre los 100

"Sí. Estoy muy sorprendido, no sé que pasó especialmente por todo lo que he hecho por él, no entiendo sus razones y estoy muy sorprendido. Creo que si tiene dos campeonatos fue gracias a mí".

Al término del Gran Premio de Brasil, Sergio Pérez sigue segundo en la clasificación general con 280 puntos, mientras que Charles Leclerc es tercero con 275. Las ubicaciones de los dos últimos cajones del podio se definirán el fin de semana del 20 de noviembre en el Gran Premio de Abu Dabi.