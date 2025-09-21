Top 10 de Sebastián Montoya en el GP de Azerbaiyán de Fórmula 2

Una aceptable actuación tuvo este domingo 21 de septiembre el piloto colombiano Sebastián Montoya en el Gran Premio de Azerbaiyán en la Fórmula 2.

Montoya terminó la prueba en la novena posición, mientras que el estadounidense Jak Crawford se quedó con la victoria.

El podio de la carrera lo completaron el paraguayo Joshua Dürksen y Dino Beganovic de Suiza, respectivamente.