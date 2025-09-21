Actualizado:
Dom, 21/09/2025 - 09:11
Top 10 de Sebastián Montoya en el GP de Azerbaiyán de Fórmula 2
El piloto colombiano es décimo en la clasificación general del Mundial de F2.
Una aceptable actuación tuvo este domingo 21 de septiembre el piloto colombiano Sebastián Montoya en el Gran Premio de Azerbaiyán en la Fórmula 2.
Montoya terminó la prueba en la novena posición, mientras que el estadounidense Jak Crawford se quedó con la victoria.
El podio de la carrera lo completaron el paraguayo Joshua Dürksen y Dino Beganovic de Suiza, respectivamente.
Clasificación general de pilotos en la F2
Con los resultados de este domingo, Sebastián Montoya se mantiene décimo en la clasificación del Mundial de piloto de la Fórmula 2.
El colombiano cuenta con 75 puntos, mientras que el líder Leonardo Fornaroli registra 188 unidades.
1. Fornaroli - 188 puntos
2. Crawford - 169 puntos
3. Browning - 161 puntos
4. Verschoor - 149 puntos
5. Dunne - 130 puntos
----
10. Sebastián Montoya - 75 puntos
La próxima prueba del Mundial de F2 está programada desde el 28 hasta el 30 de noviembre en Lusail, Catar.
Antena 2