Verstappen ganó la 'pole' del Gran Premio de Catar de la F1

El neerlandés Max Verstappen (Red Bull), que se proclamó campeón del mundo por cuarta vez consecutiva la semana pasada, partirá desde la 'pole position' el domingo en el Gran Premio de Catar, tras ser el más rápido este sábado en la clasificación disputada en el circuito de Losail.

Verstappen, que certificó su título en Las Vegas, aventajó a los británicos George Russell (Mercedes) y Lando Norris (McLaren).

'Mad Max' firmó la 41ª pole position de su carrera en la Fórmula 1, la novena esta temporada, pero la primera desde el Gran Premio de Austria a finales de junio.

"Esto es una locura, no me lo esperaba para nada, bravo al equipo por haberme dado un coche tan mejorado. Hemos hecho algunos cambios en el monoplaza tras el esprint, pero no creo que esto tenga tanto efecto. Estoy contento de estar en la pole... ¡Hacía tanto tiempo!", dijo el neerlandés.

Russell pensó que había logrado la pole position, pero Verstappen le 'robó' la primera plaza en los últimos instantes por solo 55 milésimas de segundo.

McLaren, que había logrado un doblete en el esprint unas horas antes -Oscar Piastri fue primero y Lando Norris segundo-, volvió a terminar por delante de Ferrari, quedando en posición favorable en la pelea por el título mundial de constructores.

Norris y Piastri partirán desde la tercera y la cuarta posición, mientras que por la 'Scuderia' Charles Leclerc saldrá desde el quinto puesto y Carlos Sainz desde el séptimo, separados por el siete veces campeón mundial Lewis Hamilton (Mercedes).

El veterano español Fernando Alonso (Aston Martin), que alcanzará el domingo los 400 grandes premios en la Fórmula 1, un récord, saldrá octavo. El Top-10 lo completan el mexicano Sergio Pérez (Red Bull) y el danés Kevin Magnussen (Haas).