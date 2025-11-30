Actualizado:
Dom, 30/11/2025 - 16:04
Verstappen gana en Catar y el título se define en Abu Dabi; así están las cuentas
Norris y Piastri también tienen opciones de ser campeones del mundo en la última fecha.
Este domingo en Catar, Max Verstappen aprovechó un error estratégico del equipo McLaren y sus rivales por el título, Lando Norris y Óscar Piastri, para conseguir una "inesperada" séptima victoria en el Gran Premio de la temporada.
En la clasificación del campeonato de la F1, ahora está a solo 12 puntos de Norris, mientras que Piastri, que terminó segundo en el Gran Premio, está a 16 puntos de su compañero de equipo. El ganador en Abu Dabi el próximo domingo se llevará a casa 25 puntos.
Verstappen pone al rojo vivo la definición de la F
Max Verstappen, uno de los tres pilotos restantes en la contienda por el título mundial de Fórmula 1 de 2025 a principios de diciembre, afirmó el domingo que está "mucho más tranquilo" que en 2021, cuando llegó a Abu Dabi para la última carrera del año empatado a puntos con Lewis Hamilton.
A diferencia de 2021, cuando ganó su duelo —y su primera corona de F1— contra Lewis Hamilton en un polémico Gran Premio final, el holandés de Red Bull sabe que está "doce puntos por detrás" del líder del campeonato, Lando Norris (McLaren).
"Afronto esta última carrera con energía positiva, estoy haciendo todo lo posible y, al mismo tiempo, si no gano, sé que aun así he tenido una temporada increíble", declaró el cuatro veces campeón del mundo tras su victoria en el Gran Premio de Catar.
La mala estrategia de McLaren
Norris, quien se habría coronado campeón del mundo este domingo con una victoria, terminó por detrás del español Carlos Sainz (Williams) tras una mala estrategia de parada en boxes, perdiendo parte de su ventaja sobre Verstappen y Piastri antes de la última carrera del año.
El británico de 26 años mantiene el control de su destino gracias a una ventaja de 12 puntos sobre el holandés y de 16 sobre su compañero de equipo australiano, antes de la carrera en el circuito de Yas Marina, donde el máximo de puntos para el ganador será de 25.
