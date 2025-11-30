Verstappen gana en Catar y el título se define en Abu Dabi; así están las cuentas

Este domingo en Catar, Max Verstappen aprovechó un error estratégico del equipo McLaren y sus rivales por el título, Lando Norris y Óscar Piastri, para conseguir una "inesperada" séptima victoria en el Gran Premio de la temporada.

En la clasificación del campeonato de la F1, ahora está a solo 12 puntos de Norris, mientras que Piastri, que terminó segundo en el Gran Premio, está a 16 puntos de su compañero de equipo. El ganador en Abu Dabi el próximo domingo se llevará a casa 25 puntos.

