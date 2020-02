Así es la tumba en la que descansan los restos de Kobe Bryant

El mundo fue sorprendido el pasado 26 de enero con el anuncio del fallecimiento de Kobe Bryant, exjugador de Los Ángeles Lakers y uno de los personajes más queridos a nivel mundial por varios de los grandes deportistas a nivel mundial, quienes mostraron su tristeza de diferentes maneras y le dedicaron una gran cantidad de emotivos mensajes a la familia del basquetbolista, quien iba acompañado de su hija Gianna y siete personas más en el helicóptero que cayó en la Montaña de Calabasas, cerca a la ciudad californiana.

Lea también: Dura baja para Argentina de cara al enfrentamiento con Colombia por la Davis

Acontecido esto y en medio de las demostraciones de cariño que llegaron desde múltiples lugares, Vanessa Bryant, esposa de Kobe y mamá de Gianna, acompañada de sus otros hijos y la familia, realizó un funeral privado para despedir los restos del emblemático jugador que fue figura de los Lakers y se estaba involucrando en un proyecto que estaba relacionado con la MLS, en la que quería empezar a participar.

La ceremonia, que impidió cualquier registro por parte de los medios de comunicación, se realizó en el Pacific View Memorial Park, ubicado en Corona del Mar, California. Dicho lugar, que tiene vista al Océano Pacífico, tiene varias criptas personalizadas y mausoleos de personas de trascendencia en la vida estadounidense y, en el caso particular de Kobe y Gianna, está acompañado de flores naturales que rodean la lápida, además de varias flores artificiales llenas de color.

Le puede interesar: Jeison Murillo entre los convocados de Celta para enfrentar a Real Madrid

Más allá de esto, los homenajes para Kobe y Gianna Bryant no paran, por lo que el próximo lunes 24 de febrero se llevará a cabo una ceremonia especial dedicada a ellos dos y a los otros siete tripulantes que fallecieron en el lamentable accidente, dicho evento se realizará en el Staples Center.

Estas son las imágenes que se conocen hasta ahora de la tumba de Bryant.

This is the private grave where Kobe and daughter Gianna were laid to rest side-by-side, decorated with Lakers colored flowers, pinwheels and rosaries placed on their headstone. funeral service held quietly last Friday at Pacific View Memorial Park in Corona del Mar, California pic.twitter.com/Zoi4IugNYb