Así está Colombia en la eliminatoria al Mundial de baloncesto: Tabla de posiciones

La Selección Colombia de Baloncesto masculino continúa con su participación en la Eliminatoria al Mundial de la FIBA 2023. En la noche del lunes 29 de agosto el equipo nacional sumó una nueva derrota al caer en condición de local 77-95 con Estados Unidos.

Con este resultado, el quinteto colombiano sigue último del grupo F del clasificatorio con saldo de tres victorias y cinco caídas que le permiten contabilizar 11 puntos.

Estados Unidos es líder de la zona y tiene casi asegurado un boleto a la Copa del Mundo al contar con 15 unidades. Brasil, México y Uruguay con segundo, tercero y cuarto, respectivamente con 13 puntos.

Puerto Rico es quinto con 12 unidades.

Tras perder con Estados Unidos, la Selección Colombia quedó contra las cuerdas en la aspiración de clasificar al Mundial, ya que deberá ganar los cuatro partidos que le quedan y esperar que se le den algunos resultados.

Grupo F

1. Estados Unidos - 7 V - 1 D - 15 puntos

2. Brasil - 5 V - 3 D - 13 puntos

3. México - 5 V - 3 D - 13 puntos

4. Uruguay - 5 V - 3 D - 13 puntos

5. Puerto Rico - 4 V - 4 D - 12 puntos

6. Colombia - 3 V - 5 D - 11 puntos

Nota: Los tres mejores equipos de cada grupo, más el cuarto mejor equipo en general, serán los clasificados al Mundial de la FIBA 2023.

Calendario que le queda a Colombia:

11 de noviembre

Puerto Rico Vs Colombia

14 de noviembre

Estados Unidos Vs Colombia

23 de febrero 2023

Colombia Vs. México

26 de febrero de 2023

Colombia Vs Puerto Rico