Calendario completo de la Liga Profesional de Baloncesto 2022-2

En la fase de grupos cada equipo chocará con un rival en condición de local en dos oportunidades y como visitante en otras dos ocasiones. Los cuatro primeros de cada zona avanzarán a cuartos de final.

Así se jugarán los cuartos de final:

1A vs 4B (Llave 1), 2A vs 3B (Llave 3), 1B vs 4A (Llave 2), y 2B vs 3A (Llave 4).

Así se jugarán las semifinales (El mejor de cinco partidos):

Ganador de la llave 2 vs llave 3 y ganador de la llave 1 vs ganador llave 4.

La DPB también determinó que cada una de las diez escuadras deberá inscribir en su nómina a un jugador de la categoría sub 23 y otro sub 21.