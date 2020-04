Cocaína, marihuana y mujeres, así recuerda Michael Jordan a los Bulls

El mundo del deporte está fascinado por el lanzamiento de la serie 'The Last Dance', documental que refleja la historia detrás del sexto anillo de los Chicago Bulls con la presencia de Michael Jordan en el equipo. Y luego de los dos primeros capítulos, además de varias sorpresas que se pudieron apreciar, hubo declaraciones que empezaron a generar todo tipo de repercusiones en los medios.

En ese sentido, en medio de la narración de cómo fueron sus inicios en el deporte y luego de mostrar lo que fueron algunas de las vivencias de Jordan en la universidad de Carolina del Norte, desde la que se dio su llegada a los Bulls, el mítico jugador, reconocido como el mejor de la historia, cuenta cómo fue su ingreso al equipo y algunas de las historias que vivió, las cuales no fueron nada sencillas de enfrentar.

Una de ellas, tal vez la más recordada, habla del penoso cuadro con el que se encontró Jordan en la franquicia. "Los veteranos hacían cosas que yo no veía, como una vez en pretemporada. Creo que era en Peoria, Illinois. Yo estaba en el hotel intentando encontrar a mis compañeros y empecé a golpear en todas las puertas y llegué a una donde había ruido. Pude escuchar a alguien diciendo 'shhhh, hay alguien ahí afuera'", arrancó narrando el escolta nacido en Brooklin.

Y luego prosiguió: "Entonces escuché una voz que preguntaba: '¿Quién es?'. Yo respondí: 'MJ'. Y dijeron: 'Carajo, es solo el novato. No se preocupen'. Entonces abrieron la puerta y prácticamente todo el equipo estaba ahí, haciendo cosas que yo nunca había visto en mi vida. Tenían rayas de cocaína por todos lados, pipas de marihuana, mujeres... Era un circo".

Con base en ello, Jordan fue claro desde el inicio y sentó una dura postura al respecto: "Me voy. Si alguien aparecía en esa habitación en ese momento yo sería igual de culpable que el resto de personas allí. En ese momento aparecían artículos que decían que los Bulls eran un circo de cocaína. A partir de entonces estaba solo".

En esa línea, a lo largo del documental Jordan reafirmó su posición contra el consumo de drogas: "No iba a clubes, no fumaba, no metía cocaína y, en ese momento, tampoco bebía. Solo buscaba descansar un poco y estar bien para jugar baloncesto".