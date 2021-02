Colombia desautoriza entrada de la selección brasileña por la pandemia

Las autoridades sanitarias de Colombia negaron la entrada al país de la selección masculina de baloncesto de Brasil para afrontar en Cali la tercera ventana de la clasificación para la Americup 2022.



La Confederación Brasileña de Baloncesto (CBB) comunicó que su similar colombiana comunicó la decisión del Ministerio de Salud del país andino de impedir la entrada de su selección debido a "las medidas preventivas y de control sanitario de pasajeros provenientes de Brasil".



"Considerando la situación de la pandemia actual y la emergencia de una variante del coronavirus en Brasil con un comportamiento clínico y epidemiológico diferente, y para salvaguardar el derecho a la salud, no podrán ingresar en el país", dice el comunicado del Ministerio citado señaló por la CBB.



A través de la FIBA, responsable del torneo internacional, la Federación Colombiana de Baloncesto intentó sin éxito obtener una autorización especial para la formación brasileña.



Brasil se clasificó con anticipación para la AmeriCup 2022, pero pretendía terminar el calendario clasificatorio en Colombia para probar nuevos jugadores y ampliar la preparación para los Juegos Olímpicos de Tokio.



El seleccionador de Brasil, el croata Aleksandar Petrovic, quien estaba con su familia en Zagreb, llegó a Cali el lunes y esperaba la llegada este martes de los jugadores.



En el clasificatorio para la AmeriCup 2022, que se juega en formato de "burbujas" con cada ventana en sede única, Brasil lidera de forma invicta el Grupo B con cuatro triunfos y ninguna derrota, para ocho unidades; superando a Uruguay (2-2, con seis puntos), Panamá (2-2, con seis) y Paraguay (0-4, con cuatro).



Los mejores tres equipos de cada grupo se clasificarán al FIBA AmeriCup 2022.

En el Grupo A está al frente Venezuela con tres triunfos y una derrota, con siete unidades), escoltado por Argentina (3-1, con siete puntos), Chile (1-3, con cinco) y Colombia (1-3, con cinco).



El Grupo C es liderado por República Dominicana (tres victorias y una derrota, con siete puntos), seguido de Cuba (1-2, con cuatro unidades), Islas Vírgenes Estadounidenses (1-2, con cuatro) y Canadá (1-1, con tres).



El D es dominado por Estados Unidos (cuatro victorias sin derrotas y ocho puntos), secundado por México (2-2, con seis unidades), Puerto Rico (1-3, con cinco) y Bahamas (1-3, con cinco)



La tercera y última ventana clasificatoria en formato "burbuja" de los Grupos C y D se disputará desde este miércoles en San Juan y sin la presencia del quinteto de Cuba, que por la pandemia del Covid-19 y problemas económicos no pudo desplazar a la capital puertorriqueña.