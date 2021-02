Colombia explicó permiso negado para que selección Brasil de baloncesto entrara al país

Seguidamente se aclaró que el croata Aleksandar Petrović, director técnico del equipo brasileño, si pudo entrar a Colombia ya que llegó proveniente de Croacia. Adicionalmente, se explicó que la ausencia de Brasil no impide que dispute un lugar en la próxima Americup, ya que cuenta con un lugar asegurado.

De esta manera, la clasificación de la Americup que tendrá como sede el coliseo Evangelista Mora de Cali será con un grupo conformado por Paraguay, Uruguay y Panamá, mientras que el otro estará integrado por Venezuela, Argentina, Colombia y Chile.

La jornada inaugural será el domingo 21 de febrero con los partidos entre Paraguay Vs. Uruguay; Colombia Vs. Venezuela y Chile Vs. Argentina.

El lunes continuará con Panamá Vs. Uruguay; Colombia Vs. Argentina y Chile Vs. Venezuela.